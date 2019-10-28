РИАМО - 28 окт. На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» подано более 233 тысяч заявок из российских регионов и 68 стран мира, в тройку самых активных регионов вошло Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса АНО «Россия – страна возможностей».

Заявочная кампания на конкурс завершилась 27 октября в 23:59.

«На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 заявок. Такие результаты говорят о росте интереса к «Лидерам России». Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу», – сказал гендиректор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Он отметил, что наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Западного округа.

Комиссаров уточнил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – более 61 тысячи регистраций, на втором месте по количеству заявок – специализация «Наука» (22 272 заявки), третье место - «Здравоохранение» (9 745).

В третьем конкурсе «Лидеры России» произошло изменение возрастного состава участников. Больше всего заявок пришло от конкурсантов в возрасте от 35 до 50 лет – 52,5%, от 25 до 35 лет – 41,7%, старше 50 лет – 3,2%, до 25 лет – 2,6 %.

Комиссаров подчеркнул, что также произошел существенный рост количества заявок от женщин. В прошлом году от них поступило 24% заявок, в 2019 году уже 28%.

По отраслям, в которых сейчас работают участники, лидером стали строительство (8%), образование (7,2%) и государственная служба (6,6%). Меньше всего регистраций от представителей сфер машиностроения, ЖКХ, ритейла, консалтинга, добычи полезных ископаемых.

«Принять участие в конкурсе «Лидеры России», как и в прошлом году, могут жители не только России, но и других стран. Единственное ограничение – это владение русским языком. В этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира» - добавляется в материале.

Самыми активными стали конкурсанты из Украины – 659 заявок, Белоруссии – 501, Казахстана – 417, Узбекистана – 152, Латвии – 76.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.