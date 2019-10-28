РИАМО - 28 окт. Ежегодно на организацию парковочного пространства Москвы планируют направлять 2,5 миллиарда рублей, сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политики.

«На организацию парковочного пространства запланировано порядка 2,5 миллиардов рублей ежегодно. А доходная часть бюджета пополняется от платных парковок на порядка 7 миллиардов рублей ежегодно», - сказала Зяббарова.

Она добавила, что все доходы от платных парковок поступают в городской бюджет в полном объеме, а затем возвращаются на те территории, где были заработаны.

В Москве 4 ноября парковка на улицах будет бесплатной в связи с Днем народного единства. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время.