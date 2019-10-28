РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Строительство школы на улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска планируют завершить в установленный срок, сдать объект в эксплуатацию намерены к концу текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Сотрудниками Минстроя региона проведено выездное совещание по вопросу завершения строительства общеобразовательной школы на 825 мест на улице Революции в Подольске. В совещании приняли участие представители администрации округа и подрядной организации.

«В настоящее время на объекте ведутся внутренние чистовые отделочные работы, устройство электрической, сантехнической и вентиляционной систем, а также фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Министерством строительного комплекса Подмосковья перед всеми участниками строительства поставлена задача завершить работы на объекте до конца текущего года и обеспечить ввод школы в установленные сроки», – говорится в сообщении.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.

В новом здании переменной этажности общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров предусмотрены 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом, малый и большой спортивные залы, актовый зал для общешкольных мероприятий, библиотечный центр, медицинский пункт, а также административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появятся зоны отдыха, физкультурно-спортивная и игровая, хозяйственная и учебно-опытная зоны. Предусмотрены работы и по комплексному озеленению территории. Новый объект образования будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.