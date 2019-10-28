РИАМО – 28 окт. Специалисты Росконтроля провели исследование нарезных батонов шести известных марок, оценив хлеб по 40 различным параметрам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, исследовалась продукция марок «Русский хлеб», «Хлебный дом», «Коломенское», «Черемушки», «Чудесный край» и «Волжский пекарь». Эксперты оценивали соответствие батона заявленным на маркировке параметрам, а также определяли наличие в хлебе улучшителей и консервантов, токсичных соединений и пестицидов.

«Росконтроль обнаружил в батоне много сахара и жира. Специалисты не нашли в образцах плесени и признаков болезней хлеба. При этом у нескольких участников эксперимента было обнаружено много жира или же больше сахара, чем необходимо по ГОСТу», - отмечается в материале.

По итогам исследований только хлеб марки «Черемушки» смог попасть в границы нормы.

В то же время в продукции марок «Хлебный дом» и «Волжский пекарь» было изначально заявлено использование ферментных препаратов амилолитического действия и аскорбиновой кислоты.