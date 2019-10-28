РИАМО - 28 окт. С начала следующего года жители Московской области смогут пользоваться виртуальной транспортной картой «Стрелка», ей можно будет расплачиваться за проезд при помощи мобильного устройства с бесконтактной технологией NFC, сообщил в понедельник журналистам заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

«Мы сегодня презентуем новый способ оплаты проезда — это виртуальная «Стрелка». Способ оплаты в России не имеет аналогов. <...> Основное нововведение заключается в том, что теперь можно не использовать физический носитель, а для оплаты проезда использовать обычный смартфон на платформе Android», - сказал Иванов.

Он отметил, что жители Подмосковья смогут оплачивать поездки в автобусе без использования пластиковой карты уже в начале 2020 года.

«Мы рассчитываем на то, что такая карта появится и на iOS, но пока политика компании Apple достаточно жесткая. Но мы работаем над тем, чтобы этот сервис появилось в скором времени и на iOS», - добавил Иванов.