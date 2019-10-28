РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. На улице Заводская в Подольске в понедельник днем мусоровоз перевернулся на бок, из-за этого на дороге образовалась пробка, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Инцидент произошел на улице Заводская микрорайона Климовск недалеко от патронного завода.

«Во время движения со стороны улицы Бережковский проезд по улице Заводская к центру Климовска мусоровоз перевернулся на бок, не доехав до Дома культуры имени 1 Мая. Это произошло в понедельник днем», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 12:40 на данном промежутке автодороги образовался затор. Движение затруднено от гаражного кооператива №7 на Бережковском проезде до оружейного магазина «Феттер».

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