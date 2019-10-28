Квесты станут отличной альтернативой для любителей ужасов, которым надоели хэллоуинские вечеринки. Москвичи смогут выбрать игру-перформанс по уровню страха, попасть в сюжеты хорроров, встретиться с монстрами в катакомбах, разгадать тайну старого цирка или сыграть в игру на выживание с маньяком. Корреспондент РИАМО выбрала 10 самых интересных жутких квестов в Москве.

«Сайлент Хэлл»

Квест, созданный по мотивам известного фильма, обещает погрузить в атмосферу города, окутанного мистическим туманом. Участникам предстоит выяснить, что именно его уничтожило: подземный пожар, экологическая катастрофа или силы тьмы, пришедшие из преисподней. Чтобы выбраться из этого жуткого места, придется решать задачи на логику и искать спрятанные подсказки, а щекотать нервы путникам будет профессиональный актер.

Число игроков и время: от 2 до 8 человек, 60 минут

Цена: от 4000 рублей за команду

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«Хостел Инглвуд»

Игроки окажутся в хостеле, владелец которого – подражатель известного серийного убийцы Генри Говарда Холмса, построившего для своих жутких планов отель «Инглвуд» в Чикаго 19 века. Это большой лабиринт комнат, в которых участников подстерегают разные ловушки. Можно выбрать контактную версию квеста с актером «маньяком» или свободное перемещение группой. Кстати, все «выжившие» получат в подарок пиццу от партнера компании.

Число игроков и время: от 2 до 6 человек, 80 минут

Цена: от 2600 рублей

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«Грим»

Вместо акробатов, попкорна и дрессированных зверей участников квеста-перформанса встретит пустующая карусель в заброшенном цирке. Согласно сюжету, желание наживы толкнуло директора на отчаянные меры: он заставлял артистов творить на сцене опасные трюки, что привело к трагедии. Артисты труппы стали пропадать при загадочных обстоятельствах. Смельчакам предлагается проверить смекалку и раскрыть тайну старого цирка.

Число игроков и время: от 1 до 7 человек, время – 70 минут

Цена: от 4500 рублей

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«Чистый разум»

Квест «Чистый разум» поражает своей реалистичностью. Компания игроков якобы попадает в аварию из-за выскочившего на встречку пьяного водителя, который оказывается сыном мэра. Следствие не на стороне пострадавших, и, чтобы спасти ситуацию, те отправляются на встречу с журналистом. Однако там игроков поджидает засада из санитаров и отвозит в психбольницу. Погрузиться в атмосферу помогут настоящие бахилы и смирительные рубашки, а также голос врача-садиста из динамиков. Чем закончится игра, зависит только от самих участников.

Число игроков и время: от 2 до 6 человек, 60 минут

Цена: от 4500 рублей

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«Slenderman»

По легенде квеста, интернет заполнили истории о появлениях Тонкого человека – безликого существа с длинным телом в похоронном костюме, при встрече с которым пропадают люди. Именно с ним и предстоит столкнуться участникам перформанса «Slenderman». Действие развернется на 600 квадратных метрах, где в лунном свете раскинулся лес с многовековыми дубами, деревянный домик на его окраине, а также дороги в потусторонние миры. Профессиональный актер сделает экшен-игру по-настоящему жуткой.

Число игроков и время: от 2 до 8 человек, 75 минут

Цена: от 6000 рублей

«Вий – третья ночь»

Любители творчества Гоголя попадут в приключение по мотивам его повести и проживут его самой жуткой повести. Их встретит мистический хутор со странной хозяйкой, где творится чертовщина. Декорации выполнены особенно реалистично: изба обставлена раритетной домашней утварью, а на дверях висят амбарные замки. При этом локации за время прохождения квеста неоднократно меняются, а дополняют атмосферу звуки и даже запахи.

Число игроков и время: от 2 до 6 человек, 60 минут

Цена: от 5000 рублей

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«Insane Paranoid»

Этот перформанс соединяет в себе элементы кино и квеста, а по сюжету напоминает смесь триллера «Сплит» и японского ужастика «Проклятие». Участников приглашают на фотосессию в заброшенный дом, но фотограф предупреждает, что жители там все же есть и в одиночку с ними сталкиваться не стоит. Интересно то, что с персонажами предстоит общаться, а навык красноречия напрямую влияет на прохождение квеста, как в компьютерной игре.

Число игроков и время: от 2 до 6 человек, 60 минут

Цена: от 4500 рублей

«Тварь»

Про катакомбы Москвы ходят легенды, одна из них – про антропоморфное существо, живущее в подземелье. Оно лазает по стенам и убивает людей, заманивая их под видом обычного парня. Участники квеста смогут почувствовать себя настоящими диггерами-исследователями, столкнувшимися с монстром. Локация воссоздана с удивительной точностью: здесь есть узкие лазы, трубы и затопленные помещения. Квест потребует не только физических навыков, но и логики для решения головоломок.

Число игроков и время: от 1 до 6 человек, 60 минут

Цена: от 5500 рублей

«Булимия»

Квест, сочетающий в себе элементы эскейпа и перформанса. Игроки оказываются в подсобных помещениях ресторана со странным владельцем, причем в качестве ингредиентов для главного блюда. За 60 минут необходимо освободиться из хитроумных ловушек и найти выход с адской кухни. После квеста остается послевкусие, как после просмотра классического хоррора, обещают организаторы.

Число игроков и время: от 2 до 6 человек, 60 минут

Цена: от 3500 рублей

«RAGE»

Организаторы попытались создать систему интерактивной дополненной реальности, которая подстраивается под страхи каждого участника. Здесь встретятся и мистические существа, и маньяки, и монстры. Загадок в игре нет, максимум придется отыскать нужный предмет или ключ, зато присутствуют индивидуальные задания и разделения команды, поэтому игра-перформанс станет настоящей проверкой на смелость.

Число игроков и время: от 2 до 6 человек, 60 минут

Цена: от 4500 рублей

«Одним глазком»

По сценарию, гуляя в лесу, участники попадают в грозу и находят заросшую мхом избушку, где живет одинокая старушка. Им предстоит убедить ее предоставить ночлег, но эта идея оборачивается настоящим кошмаром. Костюмы и декорации квеста проработаны почти с кинематографической точностью, вплоть до огня горящих свечей, а игру актеров можно оценить уже при бронировании по телефону.

Число игроков и время: от 2 до 5 человек, 60 минут

Цена: от 3000 рублей