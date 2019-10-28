РИАМО – 28 окт. У клиента столичного банка на улице Зацепский Вал похитили две сумки с деньгами, ущерб составил более 9 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Оперуполномоченными УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на клиента банка, в результате которого ими было похищено свыше 9 миллионов рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ранее поступило сообщение о стрельбе на улице Зацепский Вал. Установлено, что на Павелецкой площади на москвича, который вышел из финансово-кредитного учреждения, напали неизвестные. Произведя несколько выстрелов в воздух, они нанесли ему телесные повреждения, отобрали две сумки с деньгами и скрылись.

Она уточнила, что по данному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Маршала Бирюзова по подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Северо-Кавказского федерального округа. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Волк.

Предварительное расследование данного дела продолжается.