РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 окт. У 16 из 20 предпринимателей, работающих в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, не оказалось договора с региональным оператором на вывоз ТКО, сообщил начальник управления по обращению с отходами министерства ЖКХ Московской области Рустам Рзаев.

«Совместно с Госадмтехнадзором и администрацией Красногорска провели проверку на предмет заключения договоров с региональным оператором на вывоз ТКО. Проверили 20 объектов-мусорообразователей: ИП, ООО. Выявили, что из 20 организаций у 16 договоров нет», – сказал Рзаев.

Он добавил, что представители Госадмтехнадзора выписали предпринимателям уведомления о необходимости явиться в 29-й отдел надзорного ведомства.

«Им будут даны пояснения и оказана квалифицированная помощь», – добавил Рзаев.

Замглавы администрации муниципалитета Роман Комиссаров пояснил, что представители администрации и Госадмтехнадзора еженедельно проводят совместные обходы.

«Данная проверка выявила, что работа ведется не в том объеме, в котором необходимо. Поэтому будем усиливаться», – добавил Комиссаров.

По его словам, поводом для проверки заключения договоров в микрорайоне Изумрудные холмы стали жалобы от жителей на переполненные мусорные контейнеры.

«Предприниматели, осуществляющие деятельность в коммерческих нежилых помещениях, обязаны заключить договоры на вывоз мусора и не заполнять наши контейнеры своими отходами. Много раз было так, что продуктовые магазины выбрасывали испортившиеся товары, до краев забивая контейнеры, например, гнилыми арбузами или дынями», – заявил член совета дома №5 на Бульваре космонавтов Сергей Терентьев.