РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. В подмосковном Подольске предъявили обвинение приезжей женщине, которая похитила ювелирные украшения на 255 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Подольской городской прокуратуры.

Ранее в Подольск из Ставропольского края приехала гражданка, которая познакомилась с мужчиной, пообещавшим помочь с поиском работы и трудоустройством. В июле текущего года в гостинице они распивали спиртные напитки, и когда пострадавший заснул, женщина похитила его ювелирные изделия на сумму 255 тысяч рублей.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции гражданка была установлена и задержана. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и после предварительного следствия дело направили в городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.