РИАМО - 28 окт. Инвесторам, которые хотели построить торговый центр и гаражный объект на юго-западе и северо-западе столицы соответственно, предоставили альтернативные участки в соответствующих административных округах, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 24 октября 2019 года согласилась с предоставлением альтернативных земельных участков инвесторам.

«Инвестор ООО «Арьяман» планировал построить на улице Горчакова, владение 9, торговый центр с общепитом, бытовыми услугами. Ему предоставлен альтернативный участок площадью 0,153 гектара по адресу: улица Бартеневская, владение 35. Оба участка расположены в ЮЗАО. Площадь ТЦ составит порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Вопрос будет вынесен на публичные слушания», — говорится в сообщении.

Инвестор ООО «Бриллиант Плаза» теперь сможет реализовать свой проект на Пятницком шоссе, владение 2. Площадь объекта составит 2,4 тысячи квадратных метров, площадь нового земельного участка – 0,3 гектара. По этому объекту внесены изменения в правила землепользования и застройки города Москвы.

Альтернативные земельные участки предоставлены инвесторам в связи с возражениями жителей на строительство указанных объектов на ранее предоставленных участках.