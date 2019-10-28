РИАМО - 28 окт. Пресненский суд Москвы признал законным отказ мэрии согласовать «Русский марш» 4 ноября, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Сегодня рассматривалось административное дело по иску Шишкова Г.В. к департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы об оспаривании решения органа государственной власти об отказе в проведении публичного мероприятия», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что истцу было отказано в удовлетворении исковых требований.

«Русские марши» по традиции проводят 4 ноября, в День народного единства. Впервые мероприятие состоялось в 2005 году. В 2011 году «Русский марш» посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тысяч человек. В прошлом году организаторы разделились, так, на один марш пришли около 150 человек, на другой – примерно 400.