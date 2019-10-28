РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. В Единую диспетчерскую службу (ЕДС) ЖКХ Люберец на минувшей неделе поступило свыше 5,4 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор ЕДДС муниципалитета Виталий Богданов.

«В ЕДС ЖКХ Люберец с 21 по 27 октября поступило 5416 обращений, из них 534 касались вопросов электроснабжения, 596 – водоснабжения. Кроме того, было 194 звонка по отоплению», – сказал Богданов.

Он добавил, что 372 обращения касались обслуживания домов, 532 – работы МособлЕИРЦ.

В ЕДДС-112 за неделю поступило 9,1 тысячи обращений, 4,2 тысячи из них касались вызова скорой помощи. Было также 1848 вызовов полиции.