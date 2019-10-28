РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. Представители управляющих компаний подмосковных Люберец в ходе оперативного совещания отметили несвоевременный вывоз мусора региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В ходе совещания в администрации Люберец в понедельник представители УК «ЛГЖТ», «ПИК-Комфорт» и других обратили внимание главы горокруга Владимира Ружицкого на несвоевременный вывоз мусора.

«Мусор вывозится несвоевременно, в выходные образуются навалы. Платежи выросли, а убирать стали хуже, я полностью согласен с представителями УК», – сказал Ружицкий.

Он поручил провести совещание с участием регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» и руководства управляющих компаний. Также в выходные вывоз мусора будут усиленно контролировать.

Представитель регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Наталья Безсонова отметила, что за минувшую неделю компания вывезла 29215 кубических метров твердых бытовых отходов и 34 раздельных.