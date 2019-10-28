РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 окт. Студентка из Королева Алена Белоусова признана самой творческой личностью среди студентов Московской области, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью Технологического университета Анна Клочнева.

В Московском государственном областном университете прошла церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Студент года – 2019». Всего на конкурс было подано более 70 заявок на участие в рамках 14 номинаций.

«В номинации «Творческая личность» победу одержала студента 3 курса Технологического университета Алена Белоусова. Она будет представлять Подмосковье на федеральном этапе конкурса, который будет проходить в Ростове-на-Дону», – сказала Клочнева.