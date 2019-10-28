РИАМО - 28 окт. С момента запуска первого двухэтажного аэроэкспресса данными поездами воспользовались уже более 12 миллионов пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

Одиннадцать двухэтажных поездов курсируют на Внуковском и Домодедовском направлениях.

«За время с момента запуска двухэтажные поезда перевезли 12,6 миллиона пассажиров. На Внуковском направлении двухэтажными аэроэкспрессами воспользовались более 4,5 миллиона пассажиров, на Домодедовском – более 8 миллионов», - говорится в сообщении.

Данные составы были спроектированы по специальному техническому заданию компании «Аэроэкспресс». Они отличаются улучшенной плавностью хода и способны развивать скорость до 160 километров в час.

Вагоны оборудованы мягкими креслами с возможностью регулировки наклона спинки и подлокотниками, откидными столиками, розетками, плазменными экранами, доступом к Wi-Fi, туалетными комнатами с бесконтактным управлением. Для комфортного нахождения пассажиров в поездах установлена система климат-контроля с функцией обеззараживания и притока свежего воздуха.

«В поездах есть все необходимое для обеспечения комфортных условий для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Двухэтажные аэроэкспрессы оборудованы пандусами для беспрепятственного заезда в салон с платформы пассажиров, передвигающихся на колясках», - уточняется в материале.

В поездах выделены специальные места с возможностью зафиксировать коляску. В каждом составе предусмотрен вагон со специальным лифтом для перемещения маломобильных граждан между этажами.