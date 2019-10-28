РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. С региональных дорог на территории Люберец за минувшую неделю вывезли в ходе уборки свыше 40 кубических метров мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодор» Кирилл Буторин.

«Всего за минувшую неделю (с 21 по 27 октября – ред.) региональные дороги в Люберцах убрали 22 единицы спецтехники и восемь рабочих. Вывезено 43 кубометра мусора, 46 кубометров смета», – сказал Буторин.

Он пояснил, что рабочие убирали посадочные площадки, придорожные полосы. Городские дороги убрали 68 рабочих и 28 единиц спецтехники.