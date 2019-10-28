РИАМО - 28 окт. В Подмосковье и Москве 27 октября зафиксировали сильнейшие порывы ветра, которые достигали 22 метров в секунду, сейчас ветер стих, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В минувший день, 27 октября, Московский регион оказался в тыловой холодной части циклона на пути следования атмосферных фронтов. Температура воздуха заметно понизилась, но все еще превышает привычные показатели на несколько градусов. Но не это главное. С атмосферными фронтами в центральном районе был связан резкий порывистый ветер. В столице его порывы достигали 20 метров в секунду, в Московской области ветер усиливался до 22 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Из-за ветра ломались ветви деревьев, обрывались провода, из-за чего поселки оставались без электричества. В аэропортах региона вечером 27 октября задержали и отменили 35 рейсов.

Сейчас ветер стих. 29 октября также не ожидается сильного ветра.