РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. В Подольске сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Бориса Топоркова, который вышел из дома 4 дня назад и не вернулся, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 24 октября ушел из дома на улице Юбилейная и до настоящего времени не вернулся Борис Топорков 2003 года рождения», – говорится в сообщении.

На вид Топоркову 17 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров, глаза серые, волосы темно-русые, длинные, зачесаны на правый бок. У него глубокий след от ветряной оспы на лбу.

Подросток был одет в темно-синее драповое пальто-парку с капюшоном, светло-бежевые брюки, высокие замшевые армейские ботинки светло-бежевого цвета.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения подростка, просим сообщить по телефону дежурной части полиции: 02, 8(496)763-02-10 или 8(496)763-02-63», – отмечается в материале.