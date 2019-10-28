РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. Люберецкие спортсмены заняли первое командное место на открытом турнире по тхэквондо «Золотая осень», сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

На базе ФОК «Люберецкий» 27 октября прошел открытый турнир по тхэквондо МФТ «Золотая осень». В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

«Всего на турнире было разыграно 75 комплектов наград. Люберецкие спортсмены завоевали три золотые, шесть серебряных и десять бронзовых медалей. По итогам турнира люберчане заняли первое командное место», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что турнир «Золотая осень» проходил среди спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет. 20 тхэквондистов представляли спортивную школу олимпийского резерва Люберец.