РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 окт. Сборная команда каратистов из Королева привезла 15 наград с международного турнира по карате-киокушинкай в Бресте, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель команды.

Сборная команда из двух спортивных клубов Королева «Стимул» и «Кинзоку» приняла участие в международном турнире по карате-киокушинкай в Бресте (Белоруссия), проходившем 26 и 27 октября. В турнире приняли участие 300 бойцов из России, Белоруссии, Украины и Эстонии.

«Нашу сборную представили 17 спортсменов, которые привезли в Королев 15 медалей, 8 из которых – золотые», – сказал представитель.

Также спортсмены завоевали 1 серебряную и 6 бронзовых медалей.