РИАМО - 28 окт. Девушку, тело которой нашли в лесу у деревни Клеменово городского округа Егорьевск, задушили во время свидания, расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

25 октября в лесу возле деревни Клеменово обнаружено тело 19-летней девушки, которая числилась в розыске как без вести пропавшая. По данному факту возбуждено головное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства, им оказался 34-летний знакомый потерпевшей.

«Предварительно установлено, что ночью 15 октября 2019 года подозреваемый во время свидания задушил девушку. После этого он закопал тело потерпевшей в лесном массиве. Подозреваемый ранее судим за совершение кражи и разбой», - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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