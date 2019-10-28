РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Троим мошенникам, которые брали кредиты по поддельным документам в магазинах мебели Подольска, предъявили обвинение, говорится в сообщении пресс-службы Подольской городской прокуратуры.

Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по факту совершения ряда мошеннических действий. Следствием установлено, что он совместно с двумя подельниками с августа 2016 года по апрель 2017 года в магазинах мебели Подольска оформлял в кредитных организациях по подложным документам кредиты.

«По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску было возбуждено уголовное дело. Гражданину и двум его подельникам было предъявлено обвинение. После завершения предварительного следствия уголовное дело направлено в городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.