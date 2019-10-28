РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. В подмосковном Подольске сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Елизавету Брыкову, местонахождение которой неизвестно с 24 октября, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 24 октября ушла из дома на улице Генерала Смирнова и до настоящего времени не вернулась Елизавета Брыкова 2003 года рождения», – говорится в сообщении.

На вид Брыковой 17-18 лет. Она худощавого телосложения, рост 165-175 сантиметров. Глаза у девушки серо-голубого цвета, волосы длинные, русые.

Девушка была одета в длинное драповое пальто серого цвета, синие джинсы, черное платье, вязанную шапку светло-серого цвета. На ней были очки в круглой оправе черного цвета.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения подростка, просим сообщить по телефону дежурной части полиции: 02, 8(496)763-02-10 или 8(496)763-02-63», – поясняется в материале.