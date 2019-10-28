РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 окт. 50-метровый флаг России развернут в подмосковном Красногорске на праздничной акции ко Дню народного единства 1 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Приглашаем всех жителей Красногорска поучаствовать в акции, посвященной Дню народного единства. В программе: разворачивание 50-метрового флага РФ, флешмоб, дефиле с российскими флагами, хоровод, массовое исполнение гимна», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 1 ноября в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды». Начало в 14:00.