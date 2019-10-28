РИАМО - 28 окт. За три года столица за счет бюджета построит 3,4 миллиона квадратных метров жилья, что в несколько раз превышает объемы строительства за счет бюджета в предыдущие годы, пишет в понедельник газета «Ведомости».

За предыдущие три года столица ввела в эксплуатацию за счет бюджета 940 тысяч квадратных метров жилья.

«Большая часть запланированного жилья – 2,8 миллиона квадратных метров – будет построена по программе реновации. <…> На эти цели в бюджете заложено 417 миллиардов рублей. Таким образом, в ближайшие годы столичные власти будут вводить почти четверть строящегося в городе нового жилья. В 2018 году общий ввод жилья составил 3,54 миллиона квадратных метров, из них 0,25 миллиона – за счет бюджета», — говорится в статье.

Оставшиеся 600 тысяч квадратных метров, которые построят за городской бюджет, будут введены по социальным программам.

Программа реновации в целом принесет около 50 миллионов квадратных метров жилья. Излишки на рынке появятся не раньше, чем через два года. Пока реновация не влияет на рынок новостроек, но, по словам экспертов, застройщики учитывают этот фактор при выборе участков и разработке проектов.