РИАМО - 28 окт. Столичный фестиваль «День народного единства» приглашает во вкусное путешествие по всей России, со 2 по 4 ноября посетители смогут попробовать крымские чебуреки, дагестанские чуду и поморский кеж, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Рестораторы-участники фестиваля предложат гостям разнообразные супы (от московской солянки до поморской ухи), горячие блюда из рыбы, мяса и овощей, оригинальную выпечку – сытную и сладкую – и полезные согревающие напитки на основе ягод и трав», – говорится в сообщении.

На фестивальной на Школьной улице удивят блюдами, приготовленными по любимым рецептам жителей Хабаровского края. Здесь можно будет отведать вафли с микижей (эта рыба семейства лососевых водится в реках Камчатки и водоемах Охотского моря) или холодный пирог с малоглазым макрурусом (дальневосточная рыба семейства тресковых). А на сладкое – блинчики, политые уссурийским медом – экологически чистый мед из тайги считается невероятно полезным.

«За блюдами по рецептам, распространенным в Иркутской области, отправимся на бульвар Дмитрия Донского: здесь гостям фестиваля предложат лепешки с бараниной, пончики с джемом из сибирской брусники и чай с кедровым молоком. Этот напиток помогает укрепить иммунитет», – отмечается в материале.

Блюда по рецептам Алтайского края подадут на площадке на улице Матвеевской. Здесь можно будет попробовать вафли с каймаком (густые сливки) и запить их натуральным чаем из горных трав.

На улице Перерва в меню ресторанных шале – блюда по рецептам Архангельской области - наваристая поморская уха, поморский кеж (горячий ягодный кисель).

«На площади Славы пробуем блюда, которыми славятся Республика Тыва и Свердловская область: пшенную кашу по старинному тюркскому рецепту и хушуур (разновидность чебуреков)», – добавляется в сообщении.

Дагестанские угощения – такие, например, как чуду, пресные лепешки с самыми разнообразными начинками, и пахлава – можно будет отведать на Профсоюзной улице.

На площадке на Ореховом бульваре гости смогут заново открыть для себя рецепты Московской области – например, солянку по-московски или блинчики с яблоками, медом и корицей.

«На площади Революции в меню будут представлены главные гастрономические хиты самых разных регионов нашей страны! Здесь в ресторанных шале посетители найдут таймырские пельмени, брянские драники, крымские чебуреки, жареную корюшку по дальневосточному рецепту, лепешки с тыквой и кедровыми орешками по рецепту Орловской области, татарский пирог балиш – с мясом и картофелем, карельские сканцы (тонкие хрустящие лепешки) и калитки (небольшие открытые пирожки) с ягодами», – перечисляется в материале.

Там же посетителям предложат овощи на открытом огне по-кубански, в этом рецепте томат, баклажан и луковицу запекают целиком, нальют хакасский ирбен-чай с чабрецом, очень полезный для профилактики простуды.