РИАМО – 28 окт. В ночь на понедельник из-за неблагоприятных погодных условий и шквалистого ветра на некоторых участках Северной железной дороги были повреждены линии связи, из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов в столицу и из Москвы, сообщается на сайте СЖД.

«Задерживаются пассажирские поезда: №46 Санкт-Петербург – Иваново; №348 Санкт-Петербург – Уфа; №148 Москва – Кострома; №42 Москва – Воркута; №100 Москва – Владивосток; №337 Самара – Санкт-Петербург; №147 Кострома – Москва; №125 Череповец – Москва; №41 Воркута – Москва; №107 Вологда – Москва; №99 Владивосток – Москва», – говорится в сообщении.

Пассажирам поездов, задержанных более чем на 4 часа, предоставят питание. На СЖД создали оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия. Сформированы аварийные ремонтные бригады, они приступили к восстановительным работам.