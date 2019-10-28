РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. Уборку улиц Люберец на минувшей неделе осуществляли около тысячи рабочих, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«С 21 по 27 октября в уборке городских улиц участвовали 92 единицы спецтехники и 997 человек. Опилено два дерева, вырублено 16», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также удалили 11 пней. Вывезли свыше 30 кубических метров мусора с несанкционированных свалок.

«Благоустройство Звуковой улицы завершено на 99%, работы полностью закончат 31 октября», – заключил Ружицкий.