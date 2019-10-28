РИАМО - 28 окт. До 302,8 тысячи рублей выросла стоимость квадратного метра строящихся апартаментов в столице к октябрю, за месяц они подорожали более чем на 2%, сообщает Lenta.ru.

«За сентябрь этот вид недвижимости подорожал более чем на 2%, за год — почти на 14%. В сегменте комфорт-класса рост цен был еще более выраженным: плюс 7% за первый осенний месяц и плюс 16% в годовом выражении», - говорится в сообщении.

Эксперты уточнили, что самое большое подорожание апартаментов за год произошло в октябре 2018 года и июле текущего года.

Доля продаж данного вида недвижимости среди столичных новостроек составляет 8%.

Ранее были определены столичные районы, где себестоимость квартир является самой низкой, по подсчетам экспертов. Дороже строить жилье в Центральном округе – 112,6 тысячи рублей за 1 квадратный метр, дешевле всего в Новомосковском – 53,2 тысячи рублей. Средняя себестоимость жилья в мегаполисе составляет, по версии PwC, 79,6 тысячи рублей.