РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. Центральный офис МособлЕИРЦ на Октябрьском проспекте в Люберцах обслужил свыше 6,1 тысячи человек в октябре, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании в Люберцах Татьяна Ефременко.

«С 1 по 26 октября обслужили 6159 жителей в центральном офисе МособлЕИРЦ на Октябрьском проспекте, он работает до 20:00. Всего в Люберцах девять офисов. В субботу работают три офиса до 18:00», – сказала Ефременко.

Она добавила, что за минувшую неделю МособлЕИРЦ отправил 169 ответов на обращения жителей через портал «Добродел». Также Ефременко уточнила, что единые платежные документы практически готовы по 12 управляющим компаниям, шесть находятся под вопросом.

Гендиректор УК «ЛГЖТ» Мамед Азизов пожаловался в ходе совещания главе округа Владимиру Ружицкому на несвоевременный сбор средств МособлЕИРЦ, из-за чего у данной УК увеличилась задолженность перед водоканалом с 3 до 45 миллионов. Глава поручил своему заместителю ежедневно мониторить ситуацию.