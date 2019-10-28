РИАМО - 28 окт. В столичном кафе в Солянском проезде у посетительницы из кармана украли iPhone ХR, материальный ущерб составил 64 тысячи рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

По его словам, 27 октября в ОМВД по Таганскому району поступила информация о краже телефона по адресу: Солянский проезд, дом 4, строение 1, кафе.

«По указанному адресу были направлены полицейские, где по прибытии к ним обратилась девушка 1999 года рождения, которая заявила, что неустановленное лицо, находясь в помещении заведения, где девушка проводила досуг, совершило тайное хищение принадлежащего ей мобильного телефона iPhone ХR», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что телефон находился в кармане надетого на девушку пиджака. Последний раз она видела iPhone около 01:25. Причиненный ущерб составил 64 тысячи рублей.