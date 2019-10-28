РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже телефона и банковской карты из квартиры на улице Кирова в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску обратился 49-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестные в квартире одного из домов на улице Кирова похитили его паспорт, мобильный телефон и банковскую карточку, с которой сняли денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 38 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны 32-летний житель города Москвы, а также 26-летний подольчанин. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.