РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 окт. В подмосковном Королеве остановочный павильон упал на припаркованный рядом автомобиль, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Инцидент произошел на улице Пионерская, дом №30.

«Утром (28 октября – ред.) я увидел, что остановка лежит рядом с автомобилем, разбив ему заднее стекло. В самой машине никого не было», – сказал очевидец.

По данным ГИБДД, о происшествии в дежурную часть хозяин автомобиля не сообщал. Причины произошедшего устанавливаются.