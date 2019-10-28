РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. В подмосковных Люберцах с начала текущего года отремонтировали около 630 подъездов, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«С начала 2019 года в Люберцах отремонтировали 629 подъездов. Также запланировано капитально отремонтировать 125 многоквартирных домов, работы завершили полностью в 50», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 25 сентября по 25 октября поступило 189 заявок по поводу системы освещения в городе. Из них закрыли 169 заявок.

Также на прошлой неделе провели промывку городских канализационных сетей.