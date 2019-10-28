РИАМО – 28 окт. Из-за долгов Первого канала и его подрядчиков работоспособность телецентра «Останкино» может быть нарушена, не гарантируется стабильный эфир, телецентр начал сокращать сотрудников, пишет газета «Ведомости».

«Финансовые проблемы ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», вызванные неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра», — говорится в материале.

Гендиректор Телевизионного техцентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил об этом в видеообращении. Он отметил, что долги Первого канала и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов.

Шубин отметил, что из-за отсутствия денег и регламентных работ под угрозой техническая работа телецентра и эфиры клиентов «Останкина».

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — подчеркнул Шубин.

Телецентр начал сокращать штат. В конце августа – начале сентября уволили около 200 человек.

Клиентами телецентра, помимо Первого канала, являются НТВ, «Матч ТВ», Общественное телевидение России.

По данным СПАРК, последние пять лет Первый канал убыточен. В прошлом году его выручка по РСБУ составила 32,8 миллиарда рублей, убыток от продаж – 13,1 миллиарда рублей, чистый убыток – 6,8 миллиарда рублей.

Минфин России предложил в 2020 году выделить Первому каналу 6,5 миллиардов рублей субсидий.