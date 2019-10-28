РИАМО – 28 окт. Для пользователей, уставших от большого количества рекламы при подключении к интернету в столичной подземке, оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком» ввел новый рекламный формат, пишет газета «Коммерсант».

Суть нового формата в том, что пользователь может выбрать не стандартное, а которое подключение длиной 7 минут, в нем один ролик на 15 секунд и один баннер, а в длинной сессии – два ролика, два баннера и опрос.

«Мы уже два года не меняем количество рекламы в сети, с тех пор как появился второй видеоролик. При этом мы понимаем, что есть часть потенциальной аудитории, которая не подключается, так как не хочет смотреть рекламный блок длительностью около минуты», – отметила представитель компании Анастасия Самойлова.

В метро Москвы и Петербурга, по данным компании, каждый день подключаются в Wi-Fi прядка 2 миллионов раз, около 90% из них – с просмотром рекламы.

Но пассажиры метрополитена начинают уставать от рекламных роликов, такие данные поступили в результате опроса респондентов в подземке Москвы и Петербурга. Именно поэтому компания предложила пассажирам выбор между стандартной и длинной сессией Wi-Fi.

Как уточнил заместитель гендиректора по digital-направлению NMi Group Вадим Мельников, короткие сессии позволят увеличить охват аудитории Wi-Fi в метро, она вырастет за счет тех пассажиров, которые совершают поездку в две-три станции в подземке.