РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. Подразделение пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец 30 раз выезжало по сигналу тревоги на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На минувшей неделе (С 21 по 27 октября – ред.) подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 30 выездов по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации четырех пожаров, три из них были в Люберцах», – сказал Иванов.

Он добавил, что 21 октября в доме №386 на Октябрьском проспекте загорелась квартира, никто не пострадал. Двадцать второго октября в поселке Красково по адресу: 2-й Осоавиахимовский проезд, дом №12 загорелся балкон, также обошлось без пострадавших. Двадцать второго октября на улице Шевлякова, у дома №17А сгорел легковой автомобиль.



«Со вчерашнего дня (27 октября – ред.) полноценно работает отдельный пост №231 пожарной части, который мы открывали 2 октября. Пост заступает в ежесуточный караул, это большое подспорье. Лишних рук на пожаре не бывает», – заключил Иванов.