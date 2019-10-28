РИАМО – 28 окт. На первых двух Московских центральных диаметрах «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» будут построены и реконструированы 23 подземных вестибюля на 20 железнодорожных станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На трех станциях первого диаметра будет построено сразу по два подземных вестибюля. На станции Кунцево будет построен восточный вестибюль, а также западный подземный вестибюль с переходом на будущую станцию БКЛ «Можайская», – говорится в сообщении.

На остановочном пункте Тестовская будет построен подземный вестибюль со стороны 2-го Красногвардейского проезда и подземный вестибюль со стороны Шмитовского проезда. Также два подземных вестибюля планируется построить на станции Лианозово, один из которых будет интегрирован со станцией метро «Лианозово».

Также подземные вестибюли будут построены и реконструированы на станциях Баковка, Беговая, Белорусская, Савеловская, Тимирязевская, Окружная, Хлебниково и на новых остановочных пунктах Славянский бульвар и Илимская.

В рамках МЦД-2 будет восемь станций с подземными вестибюлями: Дмитровская, Калитники, Курский вокзал, Каланчевская, Текстильщики, Царицыно, Подольск и новый остановочный пункт Курьяново. Основная часть работ по строительству запланирована на второй этап проекта МЦД, в ходе реализации проектные решения могут быть изменены.

Запуск первых диаметров запланирован на конец этого года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Московского региона. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 столичных районов Москвы и шести городов Подмосковья. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Диаметры вместо радиусов: как МЦД «сблизят» Москву и Подмосковье>>