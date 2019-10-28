РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. В микрорайоне Климовск Подольска в понедельник утром по техническим причинам эвакуировали посетителей из гипермаркета «Глобус», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ООО «Гиперглобус».

Как сообщила «РИАМО в Подольске» жительница микрорайона Климовск, в понедельник утром из гипермаркета «Глобус» эвакуировали людей.

«В настоящее время гипермаркет работает в привычном режиме. Эвакуация произошла по техническим причинам», – сказал сотрудник.