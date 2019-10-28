РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 окт. Порядка 1,7 тысячи обращений от жителей приняли в полиции Люберец на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С 21 по 27 октября в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,7 тысячи обращений от жителей Люберец. По ним было возбуждено 45 уголовных дел, 37 раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 158 ДТП, из них пять с пострадавшими.