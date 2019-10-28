РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Спортивная и детская площадки появятся у Дома культуры «ЗиО» подмосковного Подольска весной 2020 года по просьбе жителей, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске подходят к завершению работы по благоустройству территории сквера у Дома культуры «ЗиО», заложенного в память о заводчанах, погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны.

«В частности завершается мощение пешеходных дорожек, установка фонарей освещения, скамеек для отдыха. По поступившим в ходе проведения работ просьбам жителей спортивная и детская площадка будут установлены рядом со зданием ДК «ЗиО» весной 2020 года», – говорится в сообщении.