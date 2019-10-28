РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 окт. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска проиграл китайскому ХК «Куньлунь РС» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходил в Подольске на базе Ледового дворца «Витязь» 27 октября.

«Китайский коллектив приехал в Подольск после успеха в другом подмосковном городе Балашихе и вновь показал себя классным коллективом, войдя на границу зоны плей-офф Востока. Итог матча: 2:4 в пользу ХК «Куньлунь РС», – говорится в сообщении.

Игру в этот день посмотрели около 5 тысяч человек. Главными судьями были Антон Гофман и Сергей Юдаков.