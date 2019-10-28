РИАМО - 28 окт. «Мособлэнерго» восстановило электроснабжение в Балашихе, нарушенное в связи с резким ухудшением погоды ночью и шквалистым ветром, на линии электропередачи упали деревья, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В 03:17 в понедельник из-за ветра с порывами до 19 метров в секунду в Балашихе деревья упали на воздушные линии электропередачи, что привело к обесточиванию питающего центра смежной электросетевой компании.

«Вышедшая из строя подстанция стала причиной технологического нарушения в сетях АО «Мособлэнерго». Без света остались 9,8 тысячи жителей Балашихи, а также 13 социально значимых объектов города», - говорится в материале.

На время проведения ремонтных работ для подключения к электричеству социально значимых объектов было задействовано 10 передвижных электростанций.

После устранения повреждения утром в понедельник в сетях «Мособлэнерго» восстановило нормальную схему электроснабжения. Других технологических нарушений, связанных с массовым отключением потребителей, минувшей ночью в сетях компании не происходило.