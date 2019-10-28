РИАМО – 28 окт. Минэкономразвития России исключило из законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов положения о введении углеродного налога, которые предложил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, ведомство направило скорректированный вариант законопроекта в правительство РФ, пишет в понедельник РБК.

«Министерство экономического развития исключило предложенные главой «Роснано» положения, касающиеся углеродного налога, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)», — говорится в сообщении.

Минэкономразвития России направило скорректированный вариант законопроекта в правительство РФ.

Чубайс предлагал ввести углеродный налог за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов. Это должно было стимулировать промышленников снижать выбросы.

«Теперь Минэкономразвития предлагает вернуться к рассмотрению вопроса об углеродном налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов. Она обязалась снизить выбросы до уровня не более 75%, по сравнению с 1991 годом, к 2020 году и до 70-75% - к 2030 году», — отмечается в материале.

В Российской академии наук оценили, что введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса.