РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. На улице Электрификации в Люберцах будут строить новое здание для коворкинга «Старт», сроки реализации данного проекта пока неизвестны, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник управления предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Павел Коровин.

В соцсетях жители Люберец пожаловались на закрытие коворкинга. Они отметили, что рядом со зданием очень сильно пахнет.

«Здание коворкинга «Старт» на улице Электрификации закрыли на реконструкцию. Там будут строить новое помещение, сроки реализации пока неизвестны, это долгосрочный проект», - сказал Коровин.

По его словам, неприятного запаха в самом здании нет.