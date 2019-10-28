РИАМО - 28 окт. На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Кутузовском тоннеле затруднено движение транспорта из-за задымившегося автомобиля, водителям советуют объезжать данный участок, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

«ТТК, Кутузовский тоннель - внешняя сторона. Задымился автомобиль, уже потушили. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет. Движение затруднено, возможны ограничения, лучше объезжать», - говорится в сообщении.

Автомобиль из тоннеля отбуксировали. В ближайшее время уберут проезжую часть, и движение будет полностью восстановлено.