РИАМО - 28 окт. Стоимость проезда на легковом автомобиле по строящейся скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург может составить примерно 1,5-2 тысячи рублей, пишет газета «Известия».

На разных участках трассы и в будни-выходные стоимость проезда на легковом авто будет различаться. Так, доехать от столицы до Твери в выходные можно будет за 870 рублей (в обход Твери дорога пока не построена), а от Твери до Петербурга - за 1150 рублей при условии расчета наличными. Сэкономить можно с помощью транспондера.

«Дополнительный доход за счет повышения платы в субботу и воскресенье госкомпания планирует направить на развитие придорожной инфраструктуры и «пользовательских сервисов». Самым дорогим останется головной участок М-11 - трасса из Москвы до аэропорта Шереметьево в обход Химок. Тарифы там устанавливает концессионер», - говорится в сообщении.

Для среднегабаритных автомобилей выше 2 метров, в том числе с прицепом, пикапов, мини-фургонов (вторая категория) цена проезда будет 2030 рублей, с транспондером – 1521 рубль. Авто третьей и четвертой категорий (грузовики и автобусы) за проезд по М-11 будут платить 2710 и 3980 рублей соответственно. При использовании транспондера с автомобилистов возьмут 2106 и 3188 рублей соответственно.

Проект приказа госкомпании «Автодор», которая управляет платными дорогами, об установлении тарифов на автомагистрали М-11 должен вступить в силу в ноябре.

Как уточнил представитель компании «Автодор», поездка из Москвы в Петербург по данной дороге займет в среднем 5,5 часов, на поезде можно доехать в течение 7-10 часов, на «Сапсане» - 3,5-4 часа. При этом билет на поезд стоит 1089–2410 рублей. На «Сапсан» - 2207–4700 рублей.

В компании отметили, что общая протяженность трассы составит 670 километров. Магистраль пройдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Стоимость строительства составила около 550 миллиардов рублей.

Платные дороги в Московском регионе: скорость или новые пробки>>