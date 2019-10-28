РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Двое подольских спортсменов стали чемпионами России по киокусинкай карате на первенстве страны в Ульяновске, сообщается на странице тренера спортсменов Максима Попкова в соцсети «ВКонтакте».

Первенство России по киокусинкай карате проходило с 25 по 28 октября в Ульяновске. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 46 регионов страны. Подольские спортсмены показали достойные результаты.

«Чемпионами России стали Даниил Ширшов и Вероника Поддубицкая. Вице-чемпионом стала Ксения Власова. Бронзовыми призерами - Александр Грачев, Диана Аланова, Максим Скляревский. Также ребята вновь выполнили и подтвердили свои спортивные разряды», - написал Попков.

По его словам, Ширшов стал кандидатом в мастера спорта, Поддубицкая и Власова получили первый взрослый разряд, а Аланова и Грачев – второй взрослый.

Он отметил, что на соревнованиях Московская область заняла второе общекомандное место.