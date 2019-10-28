РИАМО - 28 окт. На севере Москвы в парке «Дубки» в рамах благоустройства установили три детские площадки, на них появились качели, паутинка для лазания, башни и карусели, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Две площадки уже были в парке. На них отремонтировали основания и заменили оборудование, а также обустроили еще одну площадку. Теперь в парке три игровые зоны с травмобезопасным покрытием из каучуковой крошки.

«Две из них расположены в центральной части парка. Одна из этих площадок рассчитана на детей старше шести лет, ее площадь составляет 820 «квадратов». Здесь установлен большой игровой комплекс, центром которого является большая двухэтажная башня, взобравшись на нее, можно спуститься вниз по длинной горке-трубе», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города.

Он уточнил, что на площадке также появились качели, карусели и четырехугольная паутинка для лазания.

На второй площадке, предназначенной для детей от трех до шести лет, установили спортивно-игровой комплекс с четырьмя башнями и горкой, элементами для лазания и балансировки. Кроме того, здесь появились качели и качели-балансиры, интерактивные панели с разными цветами, формами и цифрами. Ее общая площадь составляет 260 квадратных метров.

«Третья детская площадка <…> предназначена для малышей до трех лет. Площадь игровой зоны составляет 300 квадратных метров. Здесь есть песочница и качели. Также установлен игровой комплекс, на котором могут играть самые маленькие и дети чуть старше, для этого он поделен пополам. Между ними площадка с канатами для лазания», — добавил представитель пресс-службы.

По его словам, для малышей установили модули для развития мелкой моторики и горку, для детей постарше — канатную дорожку и горку. Также там появились качалка, качели-балансиры и небольшая горка, похожая на божью коровку.

Общая площадь трех детских площадок – порядка 1,4 тысячи квадратных метров. Их оборудовали в рамках комплексного благоустройства и озеленения парка, которое охватило 18 гектаров. Здесь же по просьбам жителей переделали горку, с которой дети зимой катаются на санках, ватрушках и ледянках. Ее немного развернули, чтобы скатываться было удобнее и безопаснее.

В настоящее время специалисты обустраивают в парке новую хоккейную коробку и волейбольные площадки, а также обновляют ротонду, которая стоит на возвышенности у пруда.